Erice, dopo la promozione si programma il futuro

La chiusura anticipata del campionato per l'emergenza sanitaria ha portato in casa Handball Erice un risultato inaspettato: la promozione in serie A1.

Una promozione nel massimo campionato che la società ericina si era prefissata di raggiungere in un triennio ma che è arrivata, invece, dopo appena una stagione di attività a seguito della decisione della Federazione di dichiarare la conclusione anticipata dei campionati e di ammettere nella massima serie le squadre che si trovavano in vetta ai rispettivi gironi al momento dello stop.

«La Figh ha reputato opportuno che la nostra squadra salisse di categoria, visti i risultati di tutto il campionato e il netto distacco rispetto alle altre squadre. Siamo felici della decisione ma non è esattamente quello che volevamo. Noi la vittoria avremmo voluta conquistarla sul campo, non per nulla ci chiamano “Arpie”” - questo il commento del capitano della AC Life Style Handball Erice, Lorena Benincasa, già proiettata verso il futuro “adesso ci siamo e ci batteremo con tutte le nostre forze per portare più in alto possibile il nome di Erice e della nostra Società».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

