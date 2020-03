Rischiano la chiusura i circoli, Franchino: ci saranno misure

Il covid 19 ha fermato tutto a cominciare dagli impianti sportivi sia al chiuso che all'aperto. In questo divieto sono rientrati anche i circoli tennis.

Di questo abbiamo ritenuto opportuno parlarne con Marcello Franchino, presidente del Sunshine-Biotrading di Marsala.

«La nostra struttura - ci dice Franchino - secondo le direttive governative è chiusa da circa un mese. Questa situazione sta creando dei danni soprattutto per tutte quelle strutture che operano su impianti in affitto come la mia. Il danno economico per noi che siamo in affitto è notevole»

