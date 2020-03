Il Fulgatore è pronto a ripartire, Gammicchia: gare pure d'estate

Non è sicuramente un bel momento per il mondo del calcio a causa del Coronavirus. Tanta è l'incertezza sul prosieguo dei campionati così come sono diverse le ipotesi su come dovranno concludersi.

Nel torneo di Prima Categoria, dove orbitano cinque squadre della provincia, l'ultima giornata disputata il primo marzo scorso è stata molto interessante con il successo interno ad opera della capolista Fulgatore che ha agguantato i tre punti in una gara molto dura contro gli ericini del Borgo Cià, mostratisi duri a cedere.

Importante per la società del presidente Francesco Gammicchia è stata la contemporanea deblace della seconda in classifica Città di Carini che ha impattato sull'1-1 in casa contro l'Altofonte e della terza Iccarense, superata sonoramente (4-1) in quel di Balestrate. A sei giornate dalla conclusione, prevista per il 19 aprile, i fulgatoresi hanno un pò l'amaro in bocca perché dopo essersi sudati una promozione che appare ormai in tasca dovranno fare i conti con le decisioni dei vertici della Lega e soprattutto con la situazione virus.

