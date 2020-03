Coronavirus, a Marsala gli sportivi raccolgono l'appello e donano il sangue

Una vera e propria gara di solidarietà per donare il sangue di cui oggi la popolazione, più che mai, ha bisogno del prezioso liquido. Sotto il vecchio detto latino “Valet Donatio” (Valgo e quindi mi Dono) si ispirano il Gruppo sportivo «Spartan's Way» e la locale palestra «Mjr Studios» di Massino Rocchetti che, con la guida di Francesco Casella stanno portando avanti un progetto di sensibilizzazione alla donazione di sangue, condiviso dalla sezione Avis di Marsala che con il suo presidente Isabella Galfano già nei giorni scorsi aveva lanciato uno specifico, pressante appello ai marsalesi per la raccolta sangue, il cui messaggio è stato raccolto dagli sportivi delle due associazioni che sono stati ricevuti proprio dal presidente Galfano.

«Io sono donatore da 14 anni - afferma Francesco Casella - ed è un gesto che puntualmente mi fa sentire una persona migliore. I miei ragazzi hanno compreso l'importanza dell'iniziativa e sono pronti a dimostrarlo, nella convinzione che i principi di solidarietà sono un valore aggiunto da condividere».

L'iniziativa del gruppo «Spartan's Way» assume maggiore importanza in un momento in cui il donare il sangue è quanto mai urgente a causa della drammatica situazione che in Italia si sta affrontando a causa del coronavirus. «Venite a donare perché c'è bisogno di sangue - è l'accorato appello del presidente dell'Avis, Isabella Galfano -; noi siamo operativi anche domenica e le successive domeniche. Vi aspettiamo”.

E quanto sia importante donare il sangue, lo si evince anche dalla Comunicazione dello stesso Ministero della Salute che ha emanato un'apposita comunicazione con la quale fa rientrare la donazione di sangue fra le “situazioni di necessità”, per le quali è possibile spostarsi da casa, proprio per andare ad effettuare la donazione.

