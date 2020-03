Basket Trapani, Renzi: "Ottimo torneo ma non siamo ancora appagati"

È, assieme allo stratosferico LA Marshall Corbett, l'anima della squadra, il capitano, punto di riferimento dei più giovani. Andrea Renzi, pivot della 2 B Control Pallacanestro Trapani, tira un po' le somme di quella che è stata la prima parte della stagione. Un quarto posto in classifica, suscettibile di variazione a seguito dei recuperi ancora da disputare, ma che comunque non dovrebbero vederla scendere al disotto della sesta piazza. «Un risultato più che soddisfacente, maturato nel corso di una stagione in cui abbiamo dovuto dimostrare il nostro carattere e la nostra personalità, visto che abbiamo vissuto momenti complicati», sottolinea Renzi.

Infatti la squadra ha dovuto cambiare assetto in corsa dopo la rescissione del contratto con Alessandro Amici e l'arrivo di Matteo Palermo. Un cambio metabolizzato in tempi brevi. A ciò si aggiunga che difficilmente l'organico ha potuto allenarsi al completo per i vari acciacchi che hanno messo ko prima proprio Renzi, quindi Goins, e a seguire gli altri, in ultimo Mollura e Nwohuocha.

«Ciononostante - continua - abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito che ha saputo reagire e abbiamo avuto la caparbietà necessaria per mettere insieme un filotto di risultati positivi, quattro vittorie, che ci permette di avere raggiunto quella posizione di tutto prestigio che ora occupiamo».

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE