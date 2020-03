Pallacanestro Trapani, si riparte contro la capolista Torino

È ufficiale: la Lega Nazionale Pallacanestro ha infatti reso noto quanto stabilito dal Settore Agonistico FIP, disponendo che domenica si disputerà l'ultimo turno di campionato, e quindi si procederà al recupero delle gare a suo tempo rinviate. La 2 B Control Pallacanestro Trapani sarà impegnata in casa, al Pala Conad, (orario d'inizio ore 18,00) contro la capolista del girone Ovest di A2, vale a dire Torino.

Al momento attuale ( vista la perdurante emergenza la situazione è in continuo divenire), si dovrebbe giocare a porte aperte, quindi con la presenza del pubblico. Anche se c'è da attendere quale decisione adotterà il Governo nazionale in merito alla proposta del comitato scientifico di fermare per trenta giorni di tutte le manifestazioni sportive.

Ciò non escluderebbe che, volendo salvaguardare l'ipotesi di scendere in campo, alla fine non si propenda per giocare a porte chiuse. Sulla vicenda era intervenuto Pietro Basciano, presidente granata e della Lnp. "Lo sport che si ferma, - sottolinea Basciano - anche per la sua valenza sociale, offre un'immagine distorta e penalizzante del nostro mondo, fatto di allenatori e giocatori che continuano ad andare in palestra per tornare al più presto in campo".

Un segnale importante vista la classifica delle due squadre, Trapani proiettata in zona play off e appunto la capolista), una gara importante perché deciderà la posizione in classifica e quindi la griglia di partenza dei granata nella successiva fase ad orologio, fase che dovrebbe iniziare il 15 marzo, con la 2 B Control in trasferta.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

