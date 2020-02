Parente bacchetta il Trapani: "Abbiamo sbagliato troppo"

Mai parole furono così profetiche. In pregara coach Daniele Parente aveva detto di non fidarsi di Bergamo ultima della classe, e il risultato finale, aldilà delle frasi di circostanza, dimostra che aveva ragione. La 2B Control si ferma a quattro vittorie consecutive perdendo in casa contro il fanalino di coda.

Ma Parente alla fine, pur dispiaciuto per il risultato che il pubblico, accorso numeroso, avrebbe gradito essere diverso, ha detto che alla vigilia era «preoccupato per l'approccio. Ed invece abbiamo iniziato benissimo, ma poi abbiamo sbagliato troppo. Dopo il primo quarto, peraltro anomalo visto che non abbiamo corso avendo vita facile con la difesa schierata, forse pensavamo che fosse finita. Invece Bergamo ha cominciato a stringere in difesa e ci hanno fatto faticare».

Trapani ha perso la lotta ai rimbalzi (ne ha concessi ben quaranta ad una squadra che fisicamente rendeva qualcosa ai granata) , ha sciupato troppi possessi, si è gravato di falli e tutto questo alla fine è stato condizionante per il risultato finale.

