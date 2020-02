Tris di vittorie per la 2B Control Trapani, Parente: "Buona la tenuta mentale"

Una vittoria, la terza consecutiva che lancia la 2B Control Trapani al quinto posto in classifica, preceduto per differenza canestri da Biella (meno otto), a quattro punti dalla capolista Torino. Una vittoria esaltante, quella contro Tortona, al termine di una gara vissuta con intensità e chiusa dopo un over time, complice una decisione a dir poco discutibile dell'arbitro che ha sanzionato con un fallo la conquista di un rimbalzo di Mollura.

Ma, come ha detto a fine gara coach Parente che la partita fosse «molto complicata dal punto di vista del dispendio di energie, lo sapevamo. Non è successo niente di diverso da quello che ci aspettavamo. Tortona ci ha messo molta pressione ai rimbalzi, perché sono una squadra atletica. Avevamo paura di questo ed infatti al rimbalzo abbiamo sofferto, ma quando abbiamo aggiustato i rimbalzi (35 quelli conquistati da Trapani, 36 da Tortona) e tenuto meglio uno contro uno, siamo riusciti ad avere la meglio. Una gara in cui la tenuta mentale e l'aspetto difensivo dovevano avere ed hanno avuto un importanza rilevante».

Trapani ha retto bene. «Quando ci è toccato difendere non ci siamo disuniti e di questo - ha detto Parente - ho fatto i complimenti ai ragazzi. Anche loro hanno difeso molto bene, tanto che le percentuali sui tiri da tre sono state basse (48 per cento Trapani, 45 Tortona)».

Una gara che coach Parente temeva perché «soffriamo a mantenere la stessa intensità quando giochiamo partite ravvicinate con il turno infrasettimanale. Siamo stati bravi sulle palle perse (8 su 15 recuperate, contro le 18 su 5 recuperate dei piemontesi), ma quello che non va bene è che la palla è troppo ferma come è successo nei primi due quarti. Ci è andata bene che nel primo quarto Tortona non è andata via perché le cose si sarebbero complicate. Nel secondo tempo - ha continuato Parente - siamo andati meglio. Sono contento, abbiamo vinto contro una signora squadra che credo andrà ai play off nelle prime quattro posizioni».

