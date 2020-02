Erice, ok ai contributi per le società sportive

Diramato dal Comune di Erice un avviso pubblico per l'erogazione di contributi a società ed enti di promozione sportiva per l'anno appena iniziato. Gli interessati possono presentare la domanda per accedere ai contributi entro e non oltre l'ultimo giorno di questo mese.

Negli anni scorsi sono stati destinati 20 mila euro per sostenere l'attività delle società e degli enti di promozione sportiva con sede nel territorio comunale di Erice.

E pertanto lo stanziamento anche per l'anno 2020 dovrebbe essere dello stesso importo salvo variazioni che dovessero essere decise dall'amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano e dal Consiglio comunale. Il piano di riparto riflette, infatti, i criteri contenuti nel regolamento approvato sulla base alle risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione del Comune.

Le istanze per essere inseriti nell'elenco dei beneficiari dei contributi devono essere presentate all'Ufficio Sport di via Ignazio Poma, nel quartiere San Giuliano, dove è anche possibile ritirare lo schema di domanda, disponibile comunque sul sito web del Comune di Erice: www.comune.erice.tp.it nella sezione amministrazione trasparente.

