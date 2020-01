Il PalaVerga di Alcamo ritorna ad essere fruibile

«La nuova tensostruttura della palestra comunale di via Verga è già collocata. Nelle prossime settimane saranno completati i lavori, compresa la sistemazione del parquet e dell'illuminazione». Lo ha annunciato ieri il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, evidenziando così il concreto procedere dell'opera per sistemare l'importante struttura tensostatica del centro polisportivo alcamese che, infatti, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre scorso, era stata distrutta da violente raffiche di vento.

L'arrivo del nuovo telone era atteso già per lo scorso 13 gennaio. Una situazione, quella determinatasi in quella nottata di metà dicembre, che aveva provocato danni diffusi in tutto il territorio alcamese, riguardando anche i cimiteri e inducendo l'amministrazione Surdi a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità. Il telone per il PalaVerga, struttura tensostatica ormai pressoché quarantennale, già in precedenza era stato sempre più danneggiato da atti vandalici e adesso, finalmente, giunge a compimento la sua sostituzione.

L'area polisportiva in via Verga, per la verità, continua ad avere bisogno di essere costantemente sorvegliata, per prevenire danneggiamenti. Frequenti, in questi anni, sono state le segnalazioni pervenute alla Redazione del Giornale di Sicilia, proprio per mettere in evidenza quest'emergenza sociale ed educativa, che riguarda beni pubblici al servizio della sana crescita dei giovani.

