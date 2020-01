Trapani basket alla ricerca del riscatto contro Biella

Interrotta a Napoli, bruscamente e con una prestazione che coach Daniele Parente ha definito «incomprensibile» per l'approccio nervoso alla gara, la striscia positiva di quattro vittorie, domani al Pala Conad, palla a due in anticipo alle 17, la 2 B Control Trapani ospita la Pallacanestro Biella, terza della classe a quattro punti dalla capolista Torino.

«Dopo quattro vittorie consecutive siamo incappati in una serata no» ha detto Federico Bonacini che, a proposito della gara di domenica con Biella, ricorda come la formazione piemontese sia stata «forse la squadra che ci ha messo maggiormente in difficoltà fino ad oggi e la loro posizione di classifica testimonia che giocano bene e con continuità. Da parte nostra dobbiamo fare di tutto per rimanere attaccati al treno dei play off».

