Basket, il Trapani sogna la vetta a distanza di 4 punti

La 2 B Control, dopo la vittoria in trasferta all'andata, ribatte la MRinnovabili Agrigento e ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato. Una vittoria che porta Trapani al sesto posto, a soli quattro punti dalla vetta. I tifosi granata, che nel derby hanno sostenuto dal primo all'ultimo secondo Renzi e compagni, sognano ma, come ha detto coach Parente nel post gara «questo è un campionato livellato che con due vittorie consecutive ti proietta avanti, con due sconfitte ti fa tremare».

Contro Agrigento Trapani è stata brava a non lasciarsi prendere dalla frenesia. Gli ospiti hanno giocato per larga parte secondo le modalità a loro più confacenti. Trapani ha atteso, è rimasta incollata e nel momento opportuno, quando gli agrigentini hanno mollato un po', ha piazzato la botta vincente.

«Era una partita difficile perché Agrigento è una squadra che riesce a mantenere un ritmo altissimo per 40 minuti. Peraltro essendo un turno infrasettimanale eravamo preoccupati per le condizioni fisiche. A inizio partita ho cercato di salvaguardare un po' di giocatori. Poi Spizzichini e Corbett si sono caricati di falli, ci siamo un po' innervositi. Ma alla fine abbiamo reagito. Dobbiamo imparare la lezione: contro difese così dobbiamo essere più bravi e più pazienti in attacco perché abbiamo le qualità per farlo. Sono molto contento della difesa prodotta dai miei ragazzi - ha commentato coach Daniele Parente - che non hanno mai mollato».

