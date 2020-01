Regionali di cross, il Real Paceco è pronto a difendere il titolo

Chiuso il periodo festivo, i ragazzi del Real Paceco hanno ripreso la loro attività in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Si inizia con le prove di campionato regionale di società di cross il 19 gennaio a Belpasso, alle falde dell'Etna e il 1 marzo a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il tutto finalizzato a ottenere i tempi per il lasciapassare per le finali nazionali a Firenze il 15 e 16 di marzo.

A questi appuntamenti il gruppo allenato da Pino Barbata sarà presente con Gilda Arceri (allieve), Rosalba Palmisano (juniores), Elena Barraco, Alessandra Inglese, Valentina Letizia e Giada Croce (esordienti femminili), Zoe Facchinetti (ragazze), Minia Ben Mabrouk, Serena Inglese, Alessia Scaduto, tra le cadette.

In campo maschile c'è da difendere il titolo regionale conquistato lo scorso anno da parte di Marco e Luca (fratelli gemelli) e Salvatore Coppola (non fratello ma nato lo stesso giorno dei due gemellini), Ivan Catalano, nella categoria ragazzi, Nicolò Castiglione, Inram Vanella, Enrico Coppola tra gli esordienti, Simone Anselmo, Mario Monreale, Antonino Scaduto, Stefano Ingrassia tra i cadetti, Salvatore Laudicina tra i seniores, Giovanni Canino tra gli juniores. Puntano al successo e quindi al titolo regionale nella categoria promesse Nicola Mazzara, favorito d'obbligo in quanto lo scorso anno primo alle regionali, che ha nei compagni di allenamento e di società Giuseppe Ala e Danilo Pulizzi i più temibili rivali.

