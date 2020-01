A2 Basket, domani il derby Orlandina-Trapani

Rifinitura al PalaConad di Trapani per la prima squadra, in vista della partita di domani che si disputerà alle 18 al PalaFantozzi contro Orlandina Basket. Gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

Il tecnico granata Parente per il difficile derby ha convocato i giocatori Andrea Renzi, Marko Dosen, Gabriele Spizzichini, Alessandro Ceparano, Marco Mollura, La’Marshall Corbett, Tommy Pianegonda, Matteo Palermo, Curtis Nwohuocha, Federico Bonacini.

© Riproduzione riservata