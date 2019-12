Trapani all'assalto di Scafati ma senza Goins sarà dura

Il basket non si ferma per le festività natalizie e domani (ore 18,00, Pala Conad, arbitrano a Marco Pierantozzi di Brescia, Andrea Chersicla di Milano, Marco Barbiero di Campobasso) si gioca 2 B Control Trapani - Givova Scafati. È la seconda giornata di ritorno (101-92 per i campani all'andata) del campionato di A-2 Old Wild West girone Ovest ed una gara a cui Trapani chiede punti importanti in chiave salvezza.

La squadra granata continua ad essere alle prese con i problemi fisici dei suoi giocatori, ad iniziare da Kenneth Goins. La ventitreenne ala di Troy, in Michigan, continua a lamentare problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per larghi tratti nelle ultime partite. «Sarà come tutte le partita di questo girone una partita dura, contro una formazione che mira in alto, composta da giocatori di grande qualità. Loro - ha detto ieri coach Daniele Parente - avevano già un roster profondo, sul quale hanno inserito Marco Portannese che in A-2 equivale ad avere un altro americano. Scafati conta su dieci intercambiabili, possono cambiare uomini decidendo di alzare o abbassare i ritmi di gioco ed i centimetri in campo senza scompenso alcuno».

In un settimana particolare come quella di Natale, i granata da professionisti seri si sono allenati al massimo. Lo conferma coach Parente: «Una settimana buona per chi si è potuto allenare. Purtroppo abbiamo sciolto, negativamente, il dubbio Goins e non sarà della partita. Ma chi si è allenato lo ha fatto con lo spirito giusto e sono certo che in campo, chiunque sia chiamato a dare il suo contribuito, lo farà dando il massimo. Sappiamo che la nostra è una situazione di emergenza, ma sappiamo anche che l'impegno non mancherà».

