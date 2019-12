Automobilismo, a Trapani si radunano gli appassionati delle Scuderie Ferrari Club

Si radunano a Trapani, sabato 21 e domenica 22 dicembre, gli appassionati delle Scuderie Ferrari Club. Un’iniziativa che ha anche l’obiettivo di promuovere i luoghi più suggestivi del nostro territorio.

Un itinerario che porterà le vetture in giro per le vie cittadine, alle Saline di Trapani e Paceco e ad Erice. Sarà inoltre possibile ammirare le Rosse Ferrari a Piazza Vittorio Emanuele, luogo scelto per l'esposizione. Tra le personalità di spicco saranno presenti Leo Isolani, pilota molto legato al territorio per via delle tante partecipazioni alle gare in salita della Monte Erice; Mauro Apicella, Direttore Generale degli Scuderia Ferrari Club; Giuseppe Rosignolo, Delegato Regionale degli Scuderia Ferrari Club Sicilia.

Alle ore 18.00, nella Piazza Ex Mercato del Pesce a Trapani, il presidente Martinico e Isolani saranno ospiti di un talk show moderato dal giornalista sportivo Italo Cucci.

© Riproduzione riservata