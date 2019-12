Sigel Marsala in trasferta, match insidioso contro l'Olimpia Ravenna

Dopo avere sfiorato l'impresa al Bellina contro Macerata, la Sigel è attesa domani da un altro match pieno di insidie, stavolta in trasferta contro l'Olimpia Teodora Ravenna, formazione che ha fatto la storia della pallavolo femminile italiana e che sta ben figurando in questa regular season in quanto è la seconda forza del girone B dietro soltanto alla Delta Informatica Trentino.

Insomma, al PalaCosta di Ravenna, per la terza di ritorno, le ragazze di Paolo Collavini dovranno fare i conti contro un'altra «grande», ma non per questo, alla luce di quel che sono riuscite a fare nella seconda parte del match contro Macerata (quando hanno recuperato due set e sfiorato il successo al tie-break) appaiono battute in partenza. Ravenna e Sigel Marsala hanno posizioni di classifica ben diverse, ma -come ha sostenuto in settimana lo stesso Collavini- «pur riconoscendo la forza del sestetto emiliano, in questa trasferta avrà un peso determinante l'approccio e l'interpretazione che Marsala darà alla gara».

«Non sarà facile - fa presente il coach lilibetano- ma occorrerà prestare massima attenzione e ridurre al minimo, in partita, le pause mentali. Per non tornare a mani vuote, occorre una prestazione di spessore, accompagnata dalla giusta carica agonistica e dalle certezze incassate dalla qualità del gioco prodotto contro Macerata».

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

