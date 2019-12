Ingardia, Castiglione e Poma, un tris trapanese allo slalom di Scillato

Dominio dei piloti trapanesi (sette driver classificati nei primi sette posti, otto nei primi dieci ) all'undicesima edizione dello «Slalom automobilistico delle Fonti», svoltosi a Scillato. A ottenere il posto più alto del podio, grazie ad una strepitosa gara due e gara tre, il mazarese Girolamo Ingardia su Ghipard motorizzata Suzuki.

Ingardia si è imposto in 128,71, precedendo il campione regionale e italiano uscente, il busetano Giuseppe Castiglione che su Gloria C8F Evo Suzuki non è andato oltre il 129,19 che comunque gli è valso la seconda posizione. Un piazzamento indubbiamente positivo per Castiglione che in questa stagione ha partecipato a poche gare, in ognuna delle quali, comunque, si è sempre ben piazzato.

Per completare il podio, al terzo posto il pacecoto Michele Poma su Radical SR4 Suzuki, in 138,27. Poma, che è un Under, a stagione ormai in fase di chiusura, può tirare le somme e il segno è positivo. L'anno prossimo si presenterà sulla linea di partenza delle gare sia di slalom che in salita consapevole del proprio valore puntando dritto alla vittoria.

