Autoslalom di Scillato, il trapanese Ingardia batte Castiglione

Vittoria in rimonta per Girolamo Ingardia che grazie alle spettacolari gara 2 e 3 è riuscito a ribaltare a suo favore il risultato finale dell'edizione numero 11 dello Slalom Fonti di Scillato. Il trapanese, con la sua Ghipard, ha battuto Giuseppe Castiglione che aveva vinto la prima manche. Per il campione italiano uscente nulla da fare.

Al volante di Gloria si è dovuto arrendere alla determinazione di Ingardia che ha centrato l'ottavo successo stagionale iscrivendo per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione organizzata dall'Automobile Club Palermo, con Team Palikè ed il patrocinio del Comune madonita.

Lungo il percorso di 2.990 metri il pubblico delle grandi occasioni, grazie anche alle buone condizioni climatiche, per seguire le gesta dei piloti e delle loro vetture.

Il mazarese Ingardia, al volante dell'agile Ghipard Ghi008 Suzuki, ha ribaltato in volata i favori del pronostico che vedevano leggermente favorito alla vigilia il trapanese di Buseto Palizzolo Giuseppe Castiglione, tornato per l'occasione alle corse dopo tre mesi di assenza, al volante della Gloria C8F Evo Suzuki 1.6, con la quale ha concluso secondo assoluto ad appena 48 centesimi di secondo dal vincitore.

© Riproduzione riservata

