Alcamo, premiate le eccellenze sportive del territorio

C'erano quasi tutti, ieri mattina nella Sala Rubino del Centro congressi Marconi, gli sportivi alcamesi che l'amministrazione del sindaco Domenico Surdi ha invitato a ricevere pergamene di riconoscimento a nome della cittadinanza.

Un modo, da parte del Comune, di omaggiare chi ha «portato il nome della città - spiega Surdi - su palcoscenici di notevole risonanza in varie specialità sportive». A cominciare dal giovane Salvatore Agnello, campione plurimedagliato nelle competizioni di nuoto Fisdir. Salvatore Agnello, infatti, atleta down che in questi anni ha sempre più confermato il proprio grande valore, si sta preparando a nuove competizioni. «Devo andare a fare i campionati nazionali a Fabriano», afferma infatti Salvatore.

Quindi, premiata dal Comune anche Liliana Canzoneri, l'agente di Polizia municipale campionessa nazionale di podismo su strada. La tennista Annalisa Calandra, che pur tesserata a Casteldaccia, è molto legata alla sua città di Alcamo e che, proprio un anno fa, ha conquistato il suo primo punto Wta (Women's Tennis Associations) dopo essere stata già campionessa regionale e nazionale di Terza Categoria.

