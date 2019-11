Sconfitta per la Sigel Marsala, Collavini: "Testa al Montecchio"

A Busto Arsizio, campo in cui era caduta qualche settimana prima addirittura la capolista Delta Informatica Trentino perdendo la leadership solitaria a vantaggio delle piemontesi del Mondovì, non si presentava sicuramente tra i più facili il compito da cui era attesa la Sigel nell'ultimo match del girone d'andata.

Sara Caruso e compagne, apparse molto combattive ma costrette alla resa nella precedente uscita interna contro la capolista Trentino, dovevano fare i conti contro una squadra imprevedibile e capace di qualsiasi impresa, come quella compiuta, appunto, sempre in casa, contro la supercorazzata Delta Informatica.

Ci hanno provato con tutte le loro forze a rimanere a galla le marsalesi, non hanno affatto giocato male pur avendo fatto registrare un avvio in sordina. Ma alla fine, dopo una prestazione abbastanza caparbia, sono uscite dal campo piegate per 3-1 dalla locale «Futura Giovani» e dopo, comunque, avere buttato al vento a causa di un «errore tecnico» nella gestione dei cambi, perdendo sul 25-27 il quarto set, la possibilità di andare al tie-break.

E, disputando il quinto set, di portare a casa quanto meno un prezioso punticino come i precedenti ottenuti sin qui contro Acqua e Sapone Roma, 2P2 Baronissi e Bam Mondovì, che almeno hanno mosso la classifica e consentito alla squadra del presidente Alloro di non precipitare all'ultimo posto.

