Volley, Sigel Marsala a Roma per invertire la rotta

Dopo quella di Macerata, ancora una trasferta ad alto rischio per la Sigel reduce dalla sconfitta casalinga ad opera della Teodora Ravenna. Le marsalesi di Paolo Collavini, che hanno dunque subìto due stop consecutivi dopo la vittoria iniziale contro Montecchio, saranno di scena domani (fischio di inizio alle 16) in terra laziale sul campo del Volley Club Acqua & Sapone Roma, loro… vecchia conoscenza anche se, ad essere più precisi, si tratta di una società nata in estate dalla fusione tra Roma Volley Group femminile e Roma Volley maschile e che, al pari dell'Olbia, ha chiesto e ottenuto il ripescaggio nella seconda serie nazionale.

È indubbiamente un'altra gara ad alta tensione, come lo saranno le prossime tre nelle prime domeniche di novembre.

“Dobbiamo cercare di spezzare il digiuno di vittorie -afferma il tecnico Collavini- e rimetterci prima possibile, malgrado il calendario non ci darà affatto una mano, sulla giusta carreggiata dopo aver cominciato con premesse incoraggianti questa nostra avventura in A2 con la vittoria sul Montecchio. Non dobbiamo abbatterci anche perché nonostante il risultato finale sia stato avverso, contro il forte Ravenna abbiamo offerto una buona prova”.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata