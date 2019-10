Trapani basket, coach Parente scuote la 2 B Control: "Ora bisogna reagire"

Dimenticare la sconfitta interna con l'Orlandina, le polemiche generate dalle infelici sortite di Alessandro Amici e la tensione con i tifosi. Tre compiti importanti per la 2 B Control di Daniele Parente che si appresta ad un doppio turno in trasferta, domani in anticipo, ore 17, a Cisterna di Latina contro l'Eurobasket, quindi nel turno infrasettimanale mercoledì ad Agrigento nel secondo derby del girone di andata.

Per farlo, coach Daniele Parente confida in «una reazione da parte di tutti visto che tutti contro l'Orlandina abbiamo giocato male, sotto i nostri abituali standard. Durante questa settimana abbiamo provato a concentrarci solo su noi stessi poiché siamo reduci da una prestazione negativa. Per mille motivi, tecnici ed emotivi, quella di sabato sarà una partita molto difficile».

Pur se pacatamente, Parente ha mostrato di essere particolarmente preoccupato «dall'atteggiamento mentale mostrato dalla squadra soprattutto dopo il primo quarto, quando eravamo avanti». Poi, tornando alle contestazione dei tifosi ed alla reazione di Alessandro Amici, che di certo non ha contribuito ad abbassare i toni. Il coach granata ha sottolineato come «il pubblico ha tutto i diritto di non essere soddisfatto, poi c'è chi reagisce in un modo in quanto molto emotivo e chi è più freddo. Amici sa che ha sbagliato perché un professionista deve comportarsi come tale, sia quando riceve gli applausi che quando prende i fischi. Il messaggio che voglio che passi è che la squadra deve pensare solo a giocare perché le reazioni del pubblico non si possono prevedere ma dobbiamo essere bravi ad indirizzarle con delle buone prestazioni».

