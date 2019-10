Mazara capitale del kart, domani festa tricolore

Per la prima volta a Mazara del Vallo si correrà una finale del campionato italiano di karting circuiti cittadini, in programma domani e domenica. L'iniziativa, coordinata dal presidente del Karting Club Triscina Gaspare Anastasi e da Giacchy Giametta, porterà a Mazara oltre 80 piloti provenienti da ogni parte d'Italia che insieme a tecnici ed accompagnatori formano un movimento di oltre 500 persone.

L'assessore comunale allo sport Vito Billardello ha annunciato il patrocinio oneroso del Comune (servizi ed un contributo di duemila euro) ed ha sottolineato che si tratta di una finale «Trofeo Nazionale ACI Kart 2019 Circuiti Cittadini». La gara sarà valida anche per la decima prova «Campionato Regionale Circuiti Cittadini», settima edizione «Gran Premio Karting Città di Mazara del Vallo» e quarta edizione «Trofeo Città del Turismo».

Il circuito sarà allestito tra le vie Diodoro Siculo, Forlì, Favara Scurto, parte della via Ponte Nuovo e parte della via Emanuele Sansone, fino all'altezza della via Ruggero Leoncavallo. «L'organizzazione di questa manifestazione sportiva nella nostra città, soprattutto nel mese di ottobre - aggiunge l'assessore - ben si integra con la politica intrapresa dalla nostra amministrazione di attrarre visitatori e turisti non solo nel pieno della stagione estiva. Vogliamo coltivare la passione sportiva che unisce tante persone, in questo caso il karting».

