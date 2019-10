Coppa Italia, il Marsala per il riscatto con l'Acireale

Ancora l'Acireale sulla strada del Marsala calcio. Dopo avere ricevuto gli acesi in campionato (s'è giocato alla quarta giornata ed è finita, sempre all'Angotta, 1-3 per gli ospiti con doppietta di Rizzo e rete iniziale di Diop che hanno vanificato la rete del momentaneo 1-1 siglata da Balistreri), oggi gli azzurri ospitano la squadra di Pagana per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di D.

Una manifestazione che, a questo punto della stagione, essendo finito il periodo di rodaggio e degli esperimenti di fine estate, costituisce da un lato quasi un peso per le società rimaste in corsa, anche se in campo c'è sempre da onorare i vari impegni.

Il Marsala appare indubbiamente in netta ripresa e lo ha confermato mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Biancavilla (successo per 3-1 di Housem Ferchichi e soci in terra catanese e contestuale superamento del turno) e poi domenica a Messina, al «Franco Scoglio», per la sesta di campionato, dove gli azzurri hanno pareggiato per 0-0 e addirittura sfiorato un clamoroso successo fallendo, tra l'altro, con Maiorano un gol che sembrava ormai cosa fatta.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE