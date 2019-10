Marsala, Sigel debutta in casa: la prima sfida col Montecchio

Grande attesa in città per l'esordio di domani pomeriggio della Sigel Marsala nel campionato di A2 femminile. Dopo un precampionato in cui le ragazze del nuovo coach Paolo Collavini non hanno particolarmente brillato e dopo gli ultimi due arrivi di Mariella Laragione dal Ladispoli e di Linda Mangano dal Soverato e la contestuale partenza di Simona Rettani, da domani si comincia a fare sul serio.

E le marsalesi inizieranno la loro nuova avventura nella seconda serie nazionale (la terza consecutiva) affrontando in casa, la Fortunato Bellina, con fischio di inizio alle 17, il Volley «Sorelle Ramonda» Ipag Montecchio. Come sottolineato dallo staff della Sigel nel corso della cerimonia di presentazione tenutasi nel complesso monumentale San Pietro alla presenza del sindaco Di Girolamo, dell'assessore allo Sport Baiata, del presidente regionale della Fipav Castronovo, del presidente provinciale Barraco e della delegata Coni Avallone, anche stavolta l'obiettivo dichiarato delle società cara al presidente Alloro è quello della salvezza.

Insomma, dopo tutti gli sforzi compiuti in estate, di non perdere quella categoria che per ben due volte è stata riconquistata solo grazie a ripescaggi «per meriti sportivi» e, nel luglio scorso, grazie all'acquisizione del titolo dell'Aprilia Latina, costretta a rinunciare alla A-2 per motivi economici.

