Sigel Marsala, test precampionato per misurare la forza della squadra

È ripresa a pieno ritmo in sede, con due sedute di allenamento al giorno, la preparazione pre-campionato della «nuova» Sigel Marsala di pallavolo in vista del debutto nel torneo di A2 femminile in programma il prossimo 6 ottobre in casa contro l'Ipag Montecchio.

Dopo tre settimane di duro lavoro in palestra (sala pesi nella mattinata alla Fitness Point, sedute tecniche e partitelle in famiglia nel pomeriggio alla Fortunato Bellina), la squadra del neo tecnico Paolo Collavini è stata impegnata a Santo Stefano di Camastra, nel messinese, nella disputa del primo test della stagione. Avversari delle marsalesi, nella prima edizione del Torneo Nigithor, Seap Volley Aragona e Team Modica, due complessi che militano in B1 che hanno impegnato a fondo capitan Silvia Bertaiola e compagne.

Le marsalesi, nonostante siano apparse in ritardo con la preparazione, sono risultate ugualmente vittoriose grazie alla classica avulsa dei punti realizzati visto che le tre squadre hanno ottenuto una vittoria a testa con lo stesso punteggio di 2 a 1.

Il presidente Massimo Alloro: «Dopo quasi tre settimane di duro lavoro in allenamento e tante partitelle in famiglia al “Bellina”, era necessario cominciare ad affrontare avversari veri, sia pure di B1, anche se entrambe attrezzate, come emerso alla fine dal campo, per disputare una buona stagione. In questi tornei estivi, ovviamente, il risultato conta poco. È stata, comunque, l'occasione giusta, anche se si è giocato al meglio dei tre set (e le tre formazioni hanno colto una vittoria a testa con tre due a uno di fila), per oliare i meccanismi di gioco e mettere soprattutto minuti sulle gambe».

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE