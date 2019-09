Trapani, una Monte Erice da record: sono trecento i piloti iscritti

Un numero così elevato di concorrenti che è stato necessario chiedere una deroga al limite massimo, deroga concessa, alla Csai. Alla 61esima Monte Erice, gara valevole per il campionato italiano velocità in montagna moderne (208) e storiche (92) , sono infatti ben trecento i piloti iscritti. Un numero che ha reso necessario procedere a tutta una serie di accorgimenti e variazioni sul programma previsto.

Così il via sia delle prove (il sabato) che della gara (la domenica), avverrà alle ore 8, con la partenza della prima vettura. Il percorso verrà chiuso al traffico e al transito del pubblico alle ore 6. Inoltre, come ha sottolineato il direttore di gara, il palermitano Marco Cascino, «sono state rafforzate le misure di sicurezza.

I commissari di gara saranno 150, otto ambulanze, tutte con medico rianimatore a bordo, otto carri attrezzi e tre mezzi veloci per il recupero». Variata la sede delle verifiche che, dopo circa 50 anni, torna a piazza Vittorio Emanuele, come cambia anche la sede della premiazione, non più ad Erice ma in piazza Sandro Pertini a Valderice, 45 minuti dopo l'apertura del parco chiuso. La gara è stata presentata alla stampa ieri mattina.

