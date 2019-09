Pallacanestro Trapani, novità nel settore giovanile

Il settore giovanile della Pallacanestro Trapani si appresta ad affrontare una nuova stagione con alcune novità per puntare al miglioramento del vivaio granata. Diversi, infatti, sono gli incrementi del settore giovanile della Pallacanestro Trapani, anche grazie al Network “Basket Sicilia Occidentale”, la partnership che vede il club granata collaborare con i settori giovanili della Virtus Trapani, Virtus Mazara, Nuova Pallacanestro Marsala e Basketland Castelvetrano.

Dal punto di vista logistico, oltre alla “Conad House”, che raccoglie i ragazzi che vivono lontano dalla propria città, sarà attiva da quest’anno una seconda foresteria, in cui vivranno gli atleti della provincia di Trapani. Inoltre ci sarà una nuova figura sanitaria che si occuperà esclusivamente dell’intero settore giovanile della società trapanese. Fabio Campo è, infatti, il fisioterapista scelto per ricoprire tale ruolo. Crescita anche per lo staff tecnico, con l’inserimento di Simone Pillastrini da Cesenatico, Andrea Anteri da Mazara del Vallo e Guido Bertoglio da Castelvetrano.

Oltre a loro, i giovani Christian Culcasi e Giulio Accardo, che fino allo scorso anno hanno giocato per il settore giovanile della Pallacanestro Trapani, inizieranno un percorso che gli farà vivere la prima esperienza da allenatori. Nello staff dirigenziale prima avventura, invece, per Giuseppe Tumminia e Giovanni Di Malta, che, rispettivamente, si occuperanno delle formazioni Under 13 ed Esordienti.

© Riproduzione riservata