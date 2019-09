Notte Bianca dello Sport a Partanna, Catania: "Agonismo e sani valori"

Sport come momento di aggregazione sociale e promozione di valori sia nella pratica amatoriale che agonistica. Domenica sera si è svolta a Partanna, in Corso Vittorio Emanuele la “Notte Bianca dello Sport”, nell’ambito di “Artemusicultura 2019”, la rassegna organizzata dal Comune per l’estate.

Durante la serata, le associazioni locali si sono esibite nelle varie discipline. “Attraverso l’evento, giunto alla settima edizione – spiega il sindaco Nicolò Catania – l’amministrazione comunale, unitamente alle associazioni locali, intende sensibilizzare sull’importanza dello sport per la salute fisica come recita il motto latino 'mens sana in corpore sano' e come occasione di socializzazione, oltre che per la sua valenza educativa ai valori del rispetto dell’altro e del fair play. Quest’anno, inoltre, per la prima volta sono stati consegnati dei riconoscimenti a coloro i quali nelle varie discipline si sono distinti nei campionati regionali, nazionali e mondiali. Un’occasione – conclude il primo cittadino - per premiare i più meritevoli e coloro che si impegnano quotidianamente per migliorare le proprie abilità sportive portando al contempo in alto il nome di Partanna nel diverse competizioni agonistiche”.

© Riproduzione riservata