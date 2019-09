Triathlon a Mazara del Vallo, buon punteggio per il team trapanese

Buoni risultati dei triathleti trapanesi al Triathlon di Mazara del Vallo, nonostante la pioggia insistente per quasi tutta la gara, disputato sulla distanza olimpica di 1500m nuoto, 40 km di ciclismo e 10km di corsa. Il tutto valevole per il titolo regionale age/group e campionato regionale di società.

Ottima la prestazione della staffetta del “Team Vona” (nella foto) composta dall’esperto nuotatore Davide Balsamo, dal ciclista Andrea Sugamele e dal podista Franco Croce che si sono aggiudicati la gara, in rimonta, in 2h03’45” trascinando al secondo posto il team.

Tra i singoli, i migliori del Triathlon Team Trapani, presente in massa alla competizione, sono stati Michele Trapani, Francesco Simonte, Giuseppe Adamo e Claudio Pace. Adesso tutto è proiettato verso l’importante appuntamento del 15 settembre con la 13a edizione dell’Aquarius Aquathlon Lido Paradiso (corsa-nuoto-corsa) a Trapani, prova unica per l’assegnazione di tutti i titoli regionali giovanili e age/group e per il circuito Sicily Triathlon Series.

© Riproduzione riservata