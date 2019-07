Cronoscalata su Monte Erice si fa, sul tracciato iniziano i lavori

Le rassicurazioni di scongiurato pericolo non avevano convinto del tutto gli appassionati di automobilismo in salita, ma ora è ufficiale. La 61ª edizione della cronoscalata Monte Erice, terzultima prova del Campionato Italiano di Velocità della Montagna, si disputerà regolarmente il 15 settembre.

Oggi infatti verranno affidati i lavori alla ditta appaltatrice che inizierà ad operare per la sistemazione del costone di strada al km 5+500 della provinciale «Immacolatella-Erice», prima di arrivare alla mitica postazione «Casazza», interessati ad una frana a fine 2018.

Vista la impossibilità di intervento da parte della (ex) provincia regionale, cancellata per legge e senza un centesimo in cassa, è intervenuta la Protezione Civile che ha finanziato il progetto, circa 35 mila euro, redatto dal Genio Civile di Trapani che ha proceduto ad ottemperare agli aspetti burocratici, come ci ha confermato il responsabile dell'ufficio ingegnere Giancarlo Teresi.

