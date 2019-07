Sigel Marsala, tra i liberi anche la Lorenzini e la Vaccaro

Dopo il reparto dei palleggiatori, anche la batteria dei liberi della Sigel Marsala è al completo. La stagione 2019/'20 di serie A2 avrà come interpreti con la maglia del club siciliano Martina Lorenzini, classe 1992, e Simona Vaccaro, classe 1996, riconfermata.

A Martina Lorenzini finora era sfuggita l’occasione di misurarsi in serie A. Lei che viene da due anni con la formazione abruzzese di Altino, con la quale nell’ultimo campionato di B1 ha centrato l’accesso ai playoff. La crescita pallavolistica di Lorenzini la si deve al Volley Club Frascati, dove ha svolto tutta la trafila giovanile fino ad approdare in Prima Squadra in B2.

Le esperienze pregresse di maggiore risonanza sempre in B1 con Giò Volley Aprilia (anche qui a giocarsi le possibilità di approdo in serie A2, dopo un bel campionato, tramite l’appendice dei playoff, ndr) e Volley Terracina.

