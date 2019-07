Trapani scatenato sul mercato, ufficializzati quattro giocatori

Il Trapani ha oggi perfezionato l'ingaggio del portiere Andrea Dini, dei difensori Stefano Scognamillo e Cristian Cauz e dell'attaccante Francesco Golfo, tutti provenienti dal Parma.

Dini, Scognamillo, Golfo sono stati tra i protagonisti nella scorsa stagione della promozione del Trapani in Serie B, mentre nuovo arrivato in maglia granata è il terzino sinistro Cristian Cauz, 23 anni il prossimo 15 agosto, la scorsa stagione al Piacenza. Andrea Dini, Francesco Golfo e Cristian Cauz arrivano al Trapani in prestito, a titolo definitivo con contratto biennale, invece, Stefano Scognamillo.

