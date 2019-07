Crisi nera per il Castelvetrano: non parteciperà alla serie B 2

Castelvetrano sparisce dai palcoscenici più importanti del volley, ora che sono stati pubblicati dalla federazione nazionale pallavolo i gironi per i prossimi campionati, e dalle liste della serie B-2 femminile manca il nome della città, dopo anni di ribalta nazionale.

Fino a venerdì, cioè il termine fissato per la presentazione delle iscrizioni, c'è stato tempo per rimediare ad una situazione che già negli ultimi tempi si annunciava critica, data la mancanza di uno sponsor; ma gli scenari negativi non sono stati smentiti da alcun colpo di scena, nonostante dalle stanze romane della Fipav le porte fossero rimaste aperte ad un ingresso al fotofinish.

Così, a dispetto dell'effettiva possibilità di un ripescaggio, maturato grazie al terzultimo posto strappato con caparbietà nelle giornate conclusive della stagione passata, il titolo del Castelvolley Selinunte risulta assente dai radar che contano.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

