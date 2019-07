Marsala, ecco le avversarie della Sigel: la composizione dei gironi

Dopo la ratifica dell'ammissione della Sigel in A2 in sostituzione della Giò Volley Aprilia Latina (che ha rinunciato al campionato), la Federvolley ha reso nota anche la composizione dei due gironi della seconda serie nazionale. La serie “A2” edizione 2019-2020 vedrà ai nastri di partenza, suddivise in due gironi, venti società con le marsalesi, appunto, inserite ancora una volta nel girone B.

Questo l'elenco completo delle società ammesse: Club Italia, Delta Informatica Trentino, Cus Collegno Volley Torino, Consolini San Giovanni in Marignano Rimini, Volley Soverato (Cosenza), LPM Pallavolo Mondovì (Cuneo), Olimpia Teodora Ravenna, Libertas Martignacco (Udine), Volley Academy Sassuolo (Modena), Unione Volley Montecchio Maggiore, Polisportiva Due Principati Baronissi (Salerno), Giuseppe Cesari Cutrofiano (Lecce), Pall. Pinerolo (Torino), Helvia Recina Macerata, Futura Volley Giovani Busto Arsizio (Varese), Volley Talmassons (Udine), Pallavolo Montale (Modena), Roma Volley Club ed Hermaea Olbia.

