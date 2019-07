Mountain bike da tutta Europa, è festa a Pantelleria

L'isola di Pantelleria ha ospitato una prestigiosa gara europea che ha radunato moltissimi appassionati della mountain bike, denominata Gran Fondo MTB. La gara era valida per il circuito prova di campionato nazionale UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), per la coppa Sicilia FCI MTB 2019 e come prova di campionato interprovinciale ACSI (Palermo, Trapani e Agrigento).

Settanta i partecipanti che hanno gareggiato coniugando passione per lo sport e scoperta del paesaggio unico dell'isola. Un circuito unico e suggestivo che ha interessato l'area del Parco Nazionale dell'isola. Il percorso di gara ha preso il via dal Lago di Venere, punto di partenza, per proseguire, poi, in direzione Bugeber, su una salita in asfalto di circa 2 chilometri per poi raggiungere la chiesetta di Santa Chiara di Bugeber.

I bikers hanno quindi attraversato l'ascesa al Tikirriki, salendo in direzione Randazzo e proseguendo verso montagna grande, passando tra i sentieri di Cuddia Mida.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE