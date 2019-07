Pallacanestro Trapani, si ipotizza il ritorno di Perry

Si attende l'ufficializzazione che dovrebbe avvenire il prossimo 16 luglio in occasione del Consiglio federale, ma in linea di massima è confermata la divisione dei gironi della Serie A-2 in Est ed Ovest.

La Pallacanestro Trapani, secondo la proposta scaturita dalla riunione congiunta tra settore agonistico e Lega nazionale pallacanestro, giocherà contro quattro squadre piemontesi ( Biella, Casale Monferrato, Torino e Tortona) due lombarde (Bergamo e Treviglio), tre laziali (Latina, Rieti e Roma), due campane (Napoli e Scafati), mentre affronterà due derby regionali contro Agrigento e Capo d'Orlando.

In attesa che si ufficializzi il tutto, la società continua ad essere vigile sul mercato. Due sono ancora i tasselli necessari per completare il roster della squadra in vista del campionato 2019-2020 ed uno di questi è un "posto 4" o ala forte. Un ruolo che sarà occupato da un giocatore statunitense, attesa la ormai cronica penuria di giocatori italiani in questo ruolo che, quando si trovano, hanno un costo che è fuori da budget di società di medie dimensioni quali quella granata.

Trapani quindi guarda al mercato Usa e pare che, pur rimanendo tra i profili sotto osservazione, si faccia più remota l'ipotesi di un ritorno di Jesse Perry.

