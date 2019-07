Tennis a Marsala, Giorgio Parisi conquista il torneo regionale di terza categoria

Momento d'oro per il giovane Giorgio Parisi del TC Sunshine-Biotrading di Marsala che sui campi del Circolo Tennis Rocco Ricevuto di Trapani ha conquistato con pieno merito il torneo regionale di terza categoria che ha visto al via più di sessanta tennisti provenienti da tutta la Sicilia occidentale.

Parisi nel corso del torneo ha dimostrato di essere molto migliorato sia dal punto di vista tecnico che mentale riuscendo a giocare un buon tennis anche nei momenti più difficili delle partite affrontate.

Dopo aver superato Ezio Ricevuto per 6/1 6/0 ed avuto via libera da Fabio Giacalone, che non è potuto scendere in campo, in semifinale Giorgio Parisi ha affrontato Luca Pirrone del CT Concordia di Alcamo, che ha battuto nei quarti Danilo Marino per 6/1 3/6 6/1.

L'incontro è stato molto combattuto tra Parisi e Pirrone che si conoscono bene essendosi allenati insieme per un lungo periodo di tempo.

