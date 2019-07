Triathlon a Birgi, domenica la manifestazione con oltre 150 partecipanti

La base dell’Aeronautica Militare di Birgi ospiterà domenica la seconda edizione del 37° Triathlon Sprint sulla distanza di 750m nuoto, 21 km ciclismo e 5 km corsa, gara valevole per il rank nazionale con punti validi per il campionato italiano di società oltre che per il torneo regionale age/group e Circuito Sicily Triathlon Series.

La manifestazione organizzata dal Triathlon Team Trapani, con lo staff guidato dall’esperto Leo Vona, inizierà alle 10,30.

Al via oltre centocinquanta partecipanti, record della manifestazione, con la presenza di tutti i più forti triathleti siciliani di spessore nazionale, sia in campo femminile che maschile.

© Riproduzione riservata