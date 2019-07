La boxe protagonista a Mazara del Vallo, le gare sul ring a Tonnarella

Spettacolare successo di pubblico per la competizione pugilistica 91026 Fight Show Boxe on the Beach.

L'evento organizzato dalla 91026 Fight Club di Mazara del Vallo del maestro Francesco Vaccaro e ospitato dall'Oasi Lido di Alessio Pecunia, la struttura balneare del lungomare Fata Morgana, zona Tonnarella. Numerosi amanti del mare e dell'arte del combattimento hanno assistito alle pirotecniche esibizioni di Cross training e Functional eseguite da coach Giacomo Foggia ed il suo team, Shoot Boxe, Muay Thai, Grappling, MMA, Kick Boxing K1 e Pugilato, con protagonisti gli allievi grandi e piccoli della palestra 91026 Fight Club, i quali si sono alternati sul ring strappando applausi.

Fra le esibizioni, per il team mazarese spicca per il pugilato femminile quella di Doroty Farina, campionessa regionale esordienti 2019, salita sul ring insieme ad Ambra Sciurba della Pugilistica Scalia di Palermo a dar vita ad uno spettacolare confronto. A seguire, è stata la volta degli 8 match di boxe AOB Fpi che hanno visto sul ring, allestito sulla spiaggia mazarese, i migliori boxeur della Sicilia occidentale.

