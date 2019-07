A Castellammare del Golfo prende il via la "Coast Cup" di pallavolo

Prende il via oggi, a Castellammare del Golfo, con la cerimonia di apertura (ore 17.30) seguita dalla gara inaugurale, la quindicesima edizione della Coast Cup, manifestazione nazionale di sand volley giovanile 4x4 riservata alle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.

Per il quindicesimo anno consecutivo, giovani atleti si contenderanno i rispettivi titoli nelle categorie 14-16 e 18 maschile e femminile, per un totale di 60 squadre, in rappresentanza di 25 società sportive. Fino a sabato, sarà il lido Peter Pan, sul lungomare sabbioso della spiaggia Playa la base logistico-operativa dell'attesa manifestazione.

Ad organizzare l'evento è l'A.D. Polisportiva Castellammare col supporto tecnico-operativo dell'APD Coast Cup Team, della Kentron Enna ed il patrocinio del Comune di Castellammare del Golfo. "Siamo davvero felici di riuscire ancora quest'anno a dare continuità ad una esperienza - commenta il presidente dell'A.D. Polisportiva Castellammare, Antonio Como - che si è nel tempo consolidata grazie al contributo determinante di tantissimi appassionati della nostra disciplina sportiva e al supporto dell'amministrazione comunale nella condivisione del progetto" .

Gli incontri si disputeranno sui campi realizzati sull'arenile della spiaggia. I partecipanti saranno impegnati ogni giorno dalle ore 9 alle 19.

