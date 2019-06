Vela, la Canottieri sul podio a Favignana nel campionato zonale della classe laser 4.7

Brillante affermazione per Lorenzo Caputo della Società Canottieri Marsala che nelle acque di Favignana ha conquistato la vittoria nella 5° tappa del campionato zonale della classe laser 4.7. Con questo ennesimo successo Caputo si conferma del vertice della classifica del campionato con 31 punti con ottime prospettive di aggiudicarsi il titolo dopo le ultime prove che sono in programma del mese di luglio, agosto ed ottobre.

Nelle acque di Favignana il giovane velista della Canottieri ha condotto una gara perfetta dimostrando notevoli doti tecnico-tattiche mettendosi dietro tutti gli altri agguerriti velisti provenienti da tutta l'Isola. Caputo nel corso della stagione ha avuto una notevole crescita frutto dell'intenso lavoro cui si è sottoposto agli ordini dell'allenatore Enrico Tortorici.

Dopo l'affermazione nelle regate di Favignana Caputo è chiamato a difendere la prima posizione della classifica zonale per cui l'allenatore Tortorici ha preparato un apposito programma di allenamento per giungere nelle migliori condizioni possibili agli ultimi tre appuntamenti di una stagione che sta regalando grosse soddisfazioni al velista marsalese

In questa stessa classe la Canottieri è scesa in acqua con altri giovani velisti che hanno regatato in maniera abbastanza soddisfacente. Leandro Baiata si è piazzata al sesto posto, Ettore Matembera si è classificata al dodicesimo posto mentre Ludovica Giacalone, Francesco Genco e Aurora Benedetto sono giunti rispettivamente al 20°, 21° e 23° posto.

Sempre a Favignana ottimo è stato il comportamento di Giulia Schio nella classe Laser Radial. La velista lilibetana, che si è confermata una delle migliori di tutta la Sicilia, ha vinto la classifica femminile e si è classificata terza in quella generale, Con questa prova di Favignana la Schio occupa la seconda posizione della classifica generale con buone possibilità di aggiudicarsi il titolo. Le ultime prove saranno decisive e la velista marsalese ha intenzione di farsi valere con l'obiettivo di portare a casa il titolo siciliano.

