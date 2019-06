Il Sunshine-Biotrading di Marsala promosso in Serie C

Il Sunshine-Biotrading di Marsala ha conquistato sul campo la promozione in Serie C di tennis a spese del Tennis School di Catania battuto in casa dopo il successo ottenuto in trasferta. La promozione, che è la terza in tre anni, è merito di una formazione in cui si mescolano gioventù ed esperienza.

La squadra diretta dal maestro-presidente Marcello Franchino è composta dai giovanissimi under 16 Giuseppe Pulizzi e Giorgio Parisi e dagli esperti Valerio Grispi, Domenico Parisi e Davide Volpe, vice capitano in campo. Della formazione fa parte anche Giuseppe Galfano che non ha potuto essere in campo per la rottura dei crociati che sta costringendo il valido tennista marsalese alla forzata inoperosità.

Dopo il netto successo nella gara di andata per 3/1 il Sunshine aveva bisogno di conquistare almeno due punti che sono arrivati da Giuseppe Pulizzi e Giorgio Parisi i due più giovani della compagine lilibetana. Pulizzi e Parisi, pur soffrendo la pressione, hanno portato in porto il successo nei rispettivi singolari rendendo inutili gli altri due match in programma.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

