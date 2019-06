Valderice, i big del karting nazionale protagonisti nel week end

Continuano le iniziative motoristiche in provincia di Trapani. Il prossimo weekend vedrà di scena, su un tracciato ricavato nella zona di Lido Valderice, il kart.

Si disputa infatti, per l'organizzazione della Pks Motorsport e dell'ASD Valderice, la quarta prova del Campionato Italiano kart Circuiti Cittadini, gara che ha validità anche per il campionato Aci Sport Sicilia, di cui è la terza gara in calendario. Un circuito tra i più affascinanti, la spettacolare location davanti al mare e sotto la rocca di Erice, che vedrà impegnati in gara i migliori piloti di specialità.

All'appuntamento trapanese sono attesi anche tutti i leader del campionato siciliano, fra cui i vincitori delle prime due prove, Giuseppe Moscarelli nella 125 kzn over e Gaspare Scurti nella 125 kzn under, e ancora, nella 125 Club l'over Giuseppe Ranvestel, il senior Rosario Di Pisa e l'under Mario Sabella. Particolare attesa per la classe Monako kart, categoria che da sempre suscita l'interesse del pubblico per via dei particolari telai. Qui sfida aperta fra Maurizio La Rocca e Santo Virzi. Confermata anche la copertura mediatica dell'evento da parte della rete televisiva SportItalia, che effettuerà le riprese per il Magazine settimanale Go Kart.

"Ci fa molto onore l'interessamento di una rete nazionale per il nostro sport che ha bisogno del massimo coinvolgimento di pubblico. Il kart , ha dichiarato Gaspare Anastasi di Karting Sicilia, coordinatore dell'intero campionato, come è noto è la fucina dei campioni dell'automobilismo. I giovani Luigi Fazzino e Samuele Cassiba che, fino all'inizio di questa stagione, hanno gareggiato nel campionato regionale kart, si stanno mettendo in luce ad altissimi livelli con le biposto corsa nel CIVM e nel TVM, e Gabriel Minì, già vice campione del mondo di kart, ha fatto il suo esordio e tutta la trafila delle categorie baby in Sicilia, fino a raggiungere l'olimpo della nostra specialità".

Il fine settimana valdericino entrerà nel vivo sabato con l'allestimento del circuito di 1105 metri presso il lido Valderice.

