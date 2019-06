Team Handball Alcamo, futuro tra conferme e ritorni

Resiste e rilancia, la società Team Handball Alcamo, che si ripresenterà ai nastri di partenza del campionato nazionale di Serie A-2 di pallamano e ripartirà «dalle tante conferme della scorsa stagione e da alcuni graditi ritorni», come afferma la dirigenza. Alla guida tecnica rimane Benedetto Randes, ormai suo allenatore storico e che è considerato tra i più esperti e preparati tecnici della pallamano italiana.

«Confermata in blocco la rosa che ha terminato il campionato - afferma il tecnico -, in primis Vito Vaccaro. L'ex azzurro ha deciso di restare in pianta stabile ad Alcamo con una scelta di vita legata alla famiglia in primis, con lavoro e pallamano a pieno regime».

E quindi, «confermato - prosegue - il portiere Giovanni Deodato, entrato a pieno titolo nella famiglia TH Alcamo, al pari di Giuseppe Mistretta e Giuseppe Governale, pronto quest'ultimo a un impegno più intenso dopo gli impegni personali della scorsa stagione. Confermata l'anima storica della squadra con Fagone, Giorlando e Lipari, che insieme a capitan Saullo rappresentano il fulcro della formazione, che potrà contare anche su Angelo Grizzo divenuto ormai uno dei migliori difensori centrali della serie A-2. Ed è confermato anche il trio palermitano Gottuso, Saitta, Peretti».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE