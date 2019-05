Stadio e piscina di Marsala, in arrivo oltre 4 milioni

Un investimento di 4 milioni e 500 mila euro per due progetti del Comune di Marsala, presentati già lo scorso anno alla Regione e pronti per essere ammessi a finanziamento. Sono quelli dello Stadio Municipale «Nino Lombardo Angotta» e della Piscina comunale coperta di via Dante Alighieri (ex Circonvallazione).

I due progetti, infatti, sono stati ammessi dalla Commissione regionale alla fase di valutazione, ultimo passo per la concessione del finanziamento regionale che grava sul PO FESR 2014-2020.

I due progetti di fatto, riguardano l'efficientamento energetico della Piscina e dello Stadio Municipale. L'ammissione alla fase di valutazione per i due impianti sportivi prevede un investimento complessivo che arriva dopo un anno dalla partecipazione del Comune all'apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, così come raccontato da Dino Barraco sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

