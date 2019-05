Marsala calcio sempre più vicino alla cessione

Ore decisive per il Marsala calcio. Dopo l'appendice dei play-off, che ha lo scopo di definire la posizione della squadra nella griglia stilata dalla Federazione per indicare le aspiranti agli eventuali ripescaggi in C, si apre oggi a Capo Boeo una settimana molto importante per il futuro della società azzurra, che cambierà letteralmente pelle.

Una settimana che potrà finanche stabilire già alla fine di questo mese, se verrà poi fatta dai nuovi proprietari una seria programmazione, quelli che potranno essere gli obiettivi per la prossima stagione.

Una stagione che il Marsala disputerà ancora in Serie D, dopo la più che positiva esperienza dei mesi scorsi, che hanno visto la squadra di Giannusa classificarsi terza nella regular season alle spalle di Bari e Turris e che poi è giunta alla finalissima play-off, persa proprio contro i campani, così come racconta Giancarlo Marino sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

