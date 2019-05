Grande vittoria per l'under 16 della Tonno Auriga Trapani

La formazione under 16 della Tonno Auriga Trapani sul campo neutro di Roma ha superato per 70 a 64 la Dinamo Sassari, nel prespareggio del campionato Under 16 Eccellenza. La partenza per i granata è stata difficoltosa andando sotto per 4-18. Poi tra la fine del primo quarto ed il secondo, sono riusciti a rientrare sul punteggio di 22-25 al 13’.

Per la formazione guidata da Claudio Carofiglio al 20’ il punteggio è 35-37. Alla ripresa del gioco Sassari riconquista il vantaggio in doppia cifra, ma proprio sul finale quarto la Tonno Auriga Trapani si fa bene sotto. Da quel momento in poi è assedio trapanese fino al successo.

Il gruppo granata, dopo aver vinto il titolo regionale ed il prespareggio, il 5 giugno contro la seconda classificata del girone H del Campionato Under 16 Eccellenza (Forlì o Cantù) affronterà l’ultimo incontro che decreterà la formazione partecipante alle finali nazionali di categoria che si terranno dal 16 al 22 giugno.

