Slalom "Città di Partanna", sono 78 i piloti iscritti alla gara

Sono settantotto i piloti iscritti alla ventiseiesima edizione dello Slalom Città di Partanna, in programma per domani. Intanto oggi sono in programma le verifiche tecniche e sportive, dalle 15,30 alle 19,30 sul corso Vittorio Emanuele presso l'ex Pretura e in piazza Falcone - Borsellino.

La gara è valida per la Coppa Aci Sport quinta zona e per il Campionato Siciliano seconda zona, vedrà al via il meglio del panorama siciliano della specialità. In primis, alla caccia del titolo regionale, il messinese Emanuele Schillace, su Radical Sr4, che gareggia in gruppo E2Sc che vorrà bissare il successo ottenuto allo slalom di Valderice.

A contrastarlo ci proveranno il busetano Giuseppe Virgilio anche lui su Radical Sr4 ed il mazarese Girolamo Ingardia che gareggia su una Formula Ghipard nel gruppo E2SS.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

